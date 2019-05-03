Под Барселоной кабаны напали на ребёнка и загрызли собаку

По словам отца мальчика, они гуляли всей семьей по лесу, с ними была собака. Неожиданно выскочивший из чащи кабан побежал к ребенку, намереваясь атаковать его. Мальчика спасла собака, которая сразу бросилась защищать его. Родители схватили сына и поспешили унести его подальше от опасного места, так как к тому моменту здесь собралось уже шесть агрессивно настроенных кабанов.

Чуть позже глава семьи вернулся за собакой, но не смог даже близко подойти к окруженному кабанами псу. Через некоторое время при помощи соседей мужчина смог отогнать диких животных. Собаку отвезли к ветеринару, но спасти ее не удалось - слишком серьезными оказались раны, оставленные клыками вепря.

Кабаны часто встречаются в этих местах. Иногда в поисках пищи они заходят даже в мегаполис, но обычно ведут себя скромнее.