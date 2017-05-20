Перекрыт канал поставок марихуаны из Испании в Британию

Правоохранительные органы Испании и Великобритании провели совместную операцию по пресечению деятельности сети, которая занималась контрабандой наркотиков. Задержаны 24 человека - 21 в Испании и 3 в Англии. Преступники организовали канал поставок марихуаны из Испании в Британию. Наркотики прятали в фурах, которые перевозят мраморные плиты.

Полиции удалось не только задержать членов преступной группы, но и найти четыре плантации, где выращивали коноплю. В общей сложности на этих плантациях полицейские насчитали 1600 растений. Была также найдена пятая плантация, но к моменту обнаружения она уже находилась в нерабочем состоянии. В шале, принадлежащем ОПГ, находилась промышленная упаковка, которая использовалась при фасовке наркотиков. Там же полиция нашла 58 килограммов марихуаны. Контрабандисты упаковывали марихуану так, чтобы внешне ее нельзя было отличить от мраморной плиты. Кроме того, при обыске в доме подозреваемых была найдена коробка из-под обуви, в которой находилось 120 тысяч евро.

ОПГ активно действовала в Валенсии, Каталонии и Андалусии и состояла преимущественно из молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет. Они проживали в элитных кварталах Барселоны и Мадрида, передвигались на дорогих машинах и официально нигде не были трудоустроены.