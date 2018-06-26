На паруснике у канарских берегов полиция обнаружила кокаин на 65 млн евро

20 июня испанская полиция провела операцию в водах Атлантического океана неподалёку от Канарских островов. У наркоторговцев, перевозивших кокаин на паруснике, изъяли 1850 кг наркотика, упакованного в 61 тюк. Полиция задержала судно в 240 морских милях к западу от острова Йерро.

Операция проводилась Национальной полицией Испании совместно с Налоговой инспекцией. Как сообщили в подразделении по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, стоимость изъятого кокаина оценивается в 65 миллионов евро. Расследование по этому делу началось в 2015 году и велось при содействии британских правоохранителей.

В результате операции было задержано три члена экипажа парусника: двое французов и один англичанин, который уже был знаком правоохранительным органам.

Группировка специализировалась на морских перевозках наркотиков. Полиция сообщает, что кокаин был отгружен на парусник в Суринаме с рыболовного судна и должен был попасть на французский и европейский рынок, минуя Испанию. Особенность схемы контрабандистов заключалась в использовании некоммерческих судов. Наркотики доставляли на сушу спрятанными в специально приспособленных для этого каютах или передавали их с одного судна на другое в открытом море.