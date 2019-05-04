На Майорке сотрудница аэропорта скончалась после нападения туриста

В аэропорту Пальмы-де-Майорка турист из Германии напал на сотрудницу службы безопасности. Позже женщина скончалась в госпитале.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Агрессивно настроенный турист, прилетевший на Майорку из Германии, напал на сотрудницу аэропорта. С переломом бедра женщина была доставлена в госпиталь, а турист - в полицию. После допроса мужчину отпустили.
Через несколько дней, после хирургической операции, женщина скончалась. Сейчас ведется расследование, полиция и медики выясняют стало ли нападение немца прямой причиной гибели сотрудницы аэропорта.Темы: Происшествия Пальма де Майорка