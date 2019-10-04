Летевший из Испании самолёт аварийно приземлился возле Львова. Пять человек погибли

При аварийной посадке самолета авиакомпании Ukraine Air Alliance погибли пять человек. Самолет летел из Виго (Испания) в Турцию. Об этом сообщают в пятницу испанские информационные агентства со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Грузовой самолет An-12 остался без топлива, не долетев полтора километра до взлетно-посадочной полосы. Пришлось совершать посадку в районе села Сокольники.
На борту находились восемь человек, из которых семеро - члены экипажа. Погибли пять человек, остальные ранены.Темы: Происшествия