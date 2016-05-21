Легмоторный самолет рухнул на улицу испанского городка

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в небольшом городке Арбису, который находится в горной местности на северо-западе Наварры. Население городка – всего 1100 человек.

Авария произошла в 18:30. Самолет упал между двумя домами, врезавшись в стену, но единственными жертвами стали пассажиры самолета, мужчина и женщина. После крушения на место прибыли представители Гражданской гвардии, пожарные и врачи, которые попытались оказать пассажирам медицинскую помощь, но было уже поздно.