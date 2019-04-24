Испанский фрегат отбил рыболовное судно у сомалийских пиратов

Испанский фрегат Наварра провел в Индийском океане успешную операцию по освобождению от сомалийских пиратов рыболовного судна из Йемена. На протяжении четырёх дней рыбаки оставались в плену у морских разбойников.
Помимо испанского фрегата, в операции участвовали немецкий самолёт P3-C и испанский самолёт P3-M, но их роль сводилась к наблюдению с воздуха и координации.
Информация об орудующих в этой акватории пиратах появилась в воскресенье. В этот день пираты попытались захватить испанское и корейское рыболовные суда. Однако им это не удалось, благодаря вмешательству частной охраны, которая находилась на этих судах.Темы: Происшествия В мире