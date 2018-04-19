Испанская полиция задержала в Турции джихадиста, вербовавшего женщин в Испании

Испанская полиция провела в Турции операцию по задержанию 26-летнего мужчины марокканского происхождения, который обвиняется в том, что он помогал переправлять через сирийскую границу иностранных бойцов, а также занимался вербовкой молодых женщин из Испании.

Операция стала возможной, благодаря выдаче международного ордера на арест. Как отмечают в Министерстве внутренних дел Испании, задержанный был «одним из главных посредников» террористической организации ДАИШ. Он возглавлял сеть, занимавшуюся поиском, вербовкой и перемещением в Сирию джихадистов из Европы. Одной из основных его задач было собрать новых членов организации в городе Газиантеп на юге Турции и оттуда переправить их через сирийскую границу в разные города, где ведёт свою деятельность ДАИШ.

Задержанный покинул Марокко для участия в боевых действиях в Сирии в апреле 2012 года. Там он продолжил работу по привлечению новых членов в террористическую организацию. Вербуя женщин, он прибегал к ложным обещаниям о преимуществах и необходимости переезда в Сирию и Ирак для совершения джихада.