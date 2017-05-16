Испания - в тройке стран, больше всего страдающих от хакеров

В 2016 году в Испании было зафиксировано 115 тысяч инцидентов в сфере компьютерной безопасности. Атакам хакеров подергались как частные компьютеры обычных граждан, так и сети крупных компаний. Об этом сообщает Институт национальной кибербезопасности.

По этому показателю Испания занимает третье место в мире после США и Великобритании. Причем по сравнению с 2015 годом число кибератак в Испании выросло на 130%.

По статистике, 75% всех атак совершается из-за границы. Как сообщает газета El Mundo, чаще всего - из Китая и России.