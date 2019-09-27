Власти Каталонии хотят избавить регион он испанской гражданской гвардии

Парламент Каталонии потребовал вывести всех сотрудников испанской гражданской гвардии с территории автономной области. Соответствующее предложение региональная палата одобрила в четверг, передала газета Diario.
Эту инициативу поддержали политические силы, которые выступают за независимость Каталонии. Так, в одобренном документе утверждается, что полицейские органы используют антитеррористическое законодательство для подавления активистской деятельности. Сотрудников гражданской гвардии каталонский парламент назвал "полицией политического типа". В резолюции также содержится требование отставки делегата правительства Испании в Каталонии Тересы Кунильеры.
Региональная палата предприняла этот шаг после того, как в понедельник были задержаны девять радикально настроенных сторонников независимости Каталонии. Они являются членами так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за выход автономии из состава Испании. В ходе обысков стражи порядка изъяли материалы для изготовления взрывных устройств. По версии следствия, подозреваемые могли попытаться устроить атаки в ближайшее время.
Источник: ТАССТемы: Политика