В ООН призывают Испанию освободить каталонских политиков

Рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН заявила, что Испания должна освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии.
Как сообщает РИА Новости, по мнению группы, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару.
В докладе говорится, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека. Группа также считает, что правительство Испании должно "безотлагательно" принять меры – необходимо освободить заключенных, обвиняемые должны получить компенсации, должно быть проведено "полное и независимое расследование".
В настоящее время в Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашении независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас. Последнее заседание должно состояться 12 июня, после чего суд должен будет принять решение.Темы: Политика В мире