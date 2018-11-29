Си Цзиньпин встретился с Фелипе VI

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Испанию. 27 ноября он встретился во дворце Сарсуэла с королём Испании Фелипе VI.

Си Цзиньпин прибыл в Испанию в рамках зарубежного турне. Он пробудет в Мадриде до четверга, после чего отправится в Латинскую Америку.

На встрече в королевском дворце присутствовали также министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель и заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган.

Это первый визит главы КНР в Испанию за последние 13 лет. Его программа также включает встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и выступление в Сенате. Во вторник вечером состоялся официальный ужин, на котором присутствовала королева Испании Летисия и супруга китайского лидера Пэн Лиюань. Кроме того, в Casa de la Villa должна состояться официальная церемония, в ходе которой мэр Мадрида Мануэла Кармена передаст китайскому лидеру «ключи от города».

На прошлой неделе испанское правительство одобрило подписание соглашения об избежании двойного налогообложения с Китаем, а также соглашения в области юстиции и культуры.

Как отметили в МИД Испании, встреча глав государств призвана придать стимул двусторонним отношениям по разным направлениям, включая политику, геополитику, экономику, образование и науку.

Визит совпал с 45-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Испанией и Китаем. Предыдущий официальный визит был нанесён предшественником Си Цзиньпина Ху Цзинтао в 2005 году. В 2017 году в Испании побывала делегация во главе с министром иностранных дел КНР Ван И.