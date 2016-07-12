Обама хочет видеть «сильную и единую» Испанию

Президент США Барак Обама гарантировал воскресенье на военно-морской базе в Роте (Кадис), что его страна «непоколебима» в своей приверженности НАТО, и подчеркнул важность альянса с Европой, в том числе с «сильной и единой» Испанией. «Мы не будем колебаться», - заявил Обама, добавив, что «США полны решимости насчет Североатлантического союза» и «у нас не может быть лучшего альянса и лучших друзей, чем здесь, в Европе».

По мнению президента США, альянс с Испанией базируется на общих ценностях – таких, как «демократия, плюрализм, открытые рынки и общая приверженность свободе».

Президент США коснулся в своей речи недавних террористических актов, назвав их общей проблемой, а также проблемы беженцев, которые «бегут из стран, истерзанных войной». Также он упомянул «агрессию России против Украины» и решение Великобритании покинуть Европейский Союз. Обама отметил, что союз Испании и США нужен, чтобы «отвечать на вызовы нашего времени».

Исполняющий обязанности министра обороны Испании Педро Моренес, выступление которого предшествовало выступлению Обамы, поблагодарил испанцев и военнослужащих США за «совместную работу» и борьбу за «свободу, справедливость и верховенство закона для всех». Он убежден, что «дружба между американским и испанским народом неразрушима».