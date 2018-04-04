Немецкая прокуратура запросила ордер на арест Пучдемона

Прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщают немецкие СМИ. Ордер нужен, чтобы экстрадировать Пучдемона в Испанию.

Как сообщалось ранее, защита Пучдемона заявила, что политик невиновен в организации восстания и растрате госсредств. Адвокат Жауме Алонсо Куэвильяса обжаловал решение судьи Верховного суда Испании по поводу этих обвинений.

Пучдеомона задержали в Германии по запросу Испании. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы.