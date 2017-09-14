Надаль выступил против референдума о независимости Каталонии

"Я думаю, что запланированное на 1 октября мероприятие проводиться не должно: с моей точки зрения, законы необходимо соблюдать всем", - поделился Надаль с изданием El Mundo. "Нельзя нарушать их просто потому, что тебе этого хочется. Я не могу ехать на красный, если сигнал светофора кажется мне неправильным", - подчеркнул спортсмен.

31-летний теннисист – не только национальный герой Испании, недавно завоевавший шестнадцатый в своей карьере титул "Большого Шлема", но и носитель каталанского языка, на котором говорят жители его родного острова Майорка. "Я чувствую близость к каталонцам, и вместе с тем я ощущаю себя испанцем. Я не понимаю Испанию без Каталонии, и не хочу ни понимать, ни видеть подобные вещи. Я считаю, что мы должны приложить усилия и прийти к консенсусу, так как вместе мы, несомненно, сильнее, чем по отдельности. С моей точки зрения, Испании лучше с Каталонией, а Каталонии – с Испанией", - заключил Надаль.