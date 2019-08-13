МИД Испании: ЕС может стать заложником ситуации между Ираном и США

Евросоюз не должен становиться заложником ситуации между США и Ираном. Такое мнение выразил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в опубликованной во вторник статье в газете El Pais.

"Опасный импульс между США и Ираном спровоцировал целый ряд инцидентов в море, от Гибралтара до Ормузского пролива, - отметил и.о. министра. - Эта ситуация представляет собой огромную угрозу международному миру и безопасности, особенно для нас, европейцев". "Но были войны, которые никто не хотел, и они имели разрушительные последствия, как Первая мировая война, - считает Боррель. - Поэтому мы должны объединить все усилия, чтобы избежать опасной конфронтации и заложить основы для нового диалога, который возобновит ядерное соглашение 2015 года".

"Вызов для ЕС, который представляет эта ситуация, заключается в том, чтобы не оказаться между "максимальным давлением" США и "максимальным сопротивлением" Ирана, - отметил и.о. главы МИД. - ЕС может оказаться заложником динамики конфликта (как между Китаем и США), который не служит его интересам и не обеспечивает выполнение наших основных целей: Иран без доступа к ядерному оружию и с потенциалом для ведения переговоров, чтобы решить многочисленные и чрезвычайно сложные региональные проблемы, которые так сильно влияют на нас".

По мнению дипломата, нужно "охладить горячие точки и возможность войны" и "продолжать работу по содействию законной торговле". Как считает Боррель, "способность ЕС защищать свои интересы", несмотря на "внешние навязывания", является "одной из его основных целей".

Источник: ТАСС