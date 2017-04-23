Левая партия Podemos запустила автобус с портретами коррупционеров

Политическая партия Podemos запустила автобус с портретами коррумпированных политиков и банкиров. На нем изображены премьер-министр Мариано Рахой и его предшественники Фелипе Гонсалес и Хосе Мария Аснар, а также семь других карикатурных персонажей. Лидер левого объединения Пабло Иглесиас заявил, что появление автобуса на мадридских улицах призвано пролить свет на проблемы коррупции и другие правонарушения.
На его борту в карикатурном виде изображены известные деятели, оказавшиеся в заключении по обвинению в коррупции, проходящие по следствию или имеющие связи с коррупционерами.
Представители других партий подвергли инициативу Podemos резкой критике. В их числе оказался и бывший лидер социалистического объединения PSOE Педро Санчес, которого особо возмутило включение Гонсалеса в число вышеупомянутых личностей.Темы: Политика