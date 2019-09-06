Испания призывает Британию провести досрочные выборы

Как сообщает РИА Новости, Боррель добавил, что не будет "делать предположений о том, что может произойти". "Мы не знаем, будет ли жесткий Brexit или нет, но воля парламента – попросить отсрочки. Надо быть готовым к любым обстоятельствам", - добавил он, напомнив, что испанское правительство заключило несколько двусторонних соглашений с Великобританией, которые вступят в силу после Brexit, и разработало ряд мер на случай жесткого выхода Великобритании.

В четверг в Мадриде состоялась межминистерская комиссия по Brexit под председательством и.о. премьера Испании Педро Санчеса. "Обсуждался план на случай чрезвычайных обстоятельств, констатировали, что Испания готова противостоять негативным последствиям Brexit без соглашения", - заявили по итогам встречи источники в правительстве. Основная задача испанских властей – добиться "соблюдения интересов испанских и британских граждан", "нормального развития торговых перевозок", а также защитить экономические интересы Испании.

Премьер Великобритании Борис Джонсон внес предложение о проведении внеочередных всеобщих выборов 15 октября после того, как депутаты в один день сразу в трех чтениях поддержали законопроект, обязывающий главу правительства просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. В среду палата общин отвергла это предложение. Выборы не поддержали лейбористы, всегда ратовавшие за выборы, но не пожелавшие в данном случае поддержать премьера.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.