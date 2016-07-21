«Граждане» могут проголосовать против кандидатуры Рахоя

Партия «Граждане» будет голосовать против вступления в должность премьер-министра Мариано Рахоя, если Народная партия (НП) попытается договориться с националистами из Convergencia. Об этом заявил заместитель генерального секретаря «Граждан» Хосе Мануэль Вильегас на пресс-конференции. Он подчеркнул, что «нет никакой возможности сотрудничать с сепаратистами, с теми, кто хочет сломать Испанию».

Вильегас сообщил об этом после того, как Ана Пастор из НП была избрана председателем Конгресса 169 голосами. Сюрпризом стало голосование в ее пользу парламентариев-националистов.

Ранее «Граждане» выступали за то, чтобы Convergencia не могла выдвигать своих кандидатов в парламент. В партии рассчитывают, что и НП, и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) разделяют эту точку зрения.

Вильегас также призвал ИСРП последовать примеру его партии на голосовании.