Члены ЭТА недовольны существующим положением группировки

Террористическая организация ЭТА опубликовала в ежедневнике Gara официальное сообщение, в котором заявила, что спустя пять лет после приостановки своей деятельности не добилась ожидаемого результата из-за отсутствия "диалога касательно достижения мира и разрешения конфликта" с властями и политическими силами.

С точки зрения представителей ЭТА, "последствия этого противостояния по-прежнему не разрешены, и основной проблемой является ситуация с баскскими политическими узниками". Кроме того, не было достигнуто "демократическое соглашение, основанное на признании права Баскских земель на самоопределение, которое завершило бы политический конфликт".

Авторы текста, проанализировавшие ситуацию на национальном и международном уровнях, призывают к созданию общего сепаратисткого проекта, который принес бы пользу всем гражданам и поспособствовал "активации многих секторов".

Представители террористической группировки считают, что создание Баскского госудасртва позволило бы "удовлетворить базовые потребности всего населения, привить уважение к всеобщим правам и гаранитровать равенство между мужчинами и женщинами".

По мнению членов ЭТА, итоги недавних выборов показали, что в Испании "не существует соотношения сил, необходимого для осуществления глубинных перемен". Они признают факт начала дебатов о "демократизации политических структур", но не считают реальным "достижение компромисса, центральным элементом которого стало бы право на самоопределение".

Что касается кризиса беженцев в Европе, то представители группировки считают, что "обращение европейских государств с тысячами людей, убегающих от спровоцированных сильными мира сего войн, достойно сожаления и являет собой пример того, чем мы быть не хотим». «Мы не чувствуем ничего, кроме стыда и ярости", - отмечают члены организации. По мнению ЭТА, "власти, которые непрерывно говорят о правах человека, показали свое настоящее лицо, и это был верх лицемерия".