Бывший министр обороны Педро Моренес назначен послом Испании в США

Совет министров одобрил назначение бывшего министра обороны Педро Моренеса новым послом Испании в США, сообщают информационные агентства страны. На этом посту он заменит Рамона Хиля Касареса.

Моренес станет вторым по счету испанским послом, чья карьера развивалась не в дипломатической сфере. Первым был экс-министр образования Хосе Игнасио Верт, ставший представителем страны в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) со штаб-квартирой в Париже. Нынешний министр иностранных дел и сотрудничества Альфонсо Дастис считает, что послами следует назначать дипломатов, однако не исключает возможности отдельных исключений в том случае, если обстоятельства этому способствуют.

Посредством назначения Моренеса Испания стремится получить доступ к администрации Трампа с помощью контактов бывшего министра в военных кругах США. Именно тематика безопасности и обороны интересует Вашингтон больше всего.

Совет министров также одобрил назначение новых послов Испании в Израиле и Мали, которыми стали дипломаты Мануэль Гомес-Асебо Родригес-Спитери и Мигель Гомес де Аранда.

После известий о направлении Моренеса в США парламентская группа Unidos Podemos потребовала, чтобы он выступил в Конгрессе. Основной задачей данного требования является получение объяснений со стороны правительства касательно маршрутного листа в сфере отношений США и Трампа. Источники в парламенте объяснили, что это будет возможным в том случае, если Комиссия по вопросам иностранных дел даст свое одобрение.