Более 2 тысяч полицейских могут быть направлены в Каталонию к 1 октября

Более 2 тысяч агентов Национальной полиции и Гражданской гвардии готовы прибыть в Каталонию для обеспечения безопасности и предотвращения проведения референдума о независимости 1 октября.

Отдать распоряжение о стягивании дополнительных сил может глава испанского правительства Мариано Рахой. Как сообщает Lainformacion.com, так называемая операция «Референдум» была разработана Государственным секретариатом по безопасности совместно с Национальным корпусом полиции и Гражданской гвардии.

По информации портала, этот план предусматривает три фазы развёртывания полицейских сил на протяжении ближайших недель в целях предотвращения проведения референдума. Первая фаза предполагает усиление безопасности в государственных учреждениях, которые находятся под угрозой нападения или захвата радикалами, вторая – изъятие избирательных урн и закрытие, при необходимости, избирательных участков, третья, и последняя, – присутствие сотрудников специальных отрядов на улицах.

Согласно плана, в Каталонию должны прибыть порядка 2 200 агентов, включая сотрудников Отряда особого назначения (UIP) и Резервной группы по обеспечению безопасности (GRS) Гражданской гвардии.