Жители Барселоны возмущены открытием стрип-клуба на бульваре Рамбла

Горожане обеспокоены тем, что открытие заведения такого рода будет способствовать упадку района.

Клуб Dollhouse разместился в доме №17 на Рамбле, где в прошлом был секс-шоп и бар. Клуб занимает площадь около 1000 м2 и вмещает 400 человек. Его открытие стало возможным благодаря тому, что несколько лет назад мэрия Барселоны выдала компании лицензию на проведение эротических представлений, а также на создание бара с музыкой.

Городские власти заверили, что будут «очень тщательно» следить за деятельностью заведения, однако отметили, что лицензия даёт компании право включать стриптиз в шоу-программу, и мэрия не в силах на это повлиять. В администрации Dollhouse подчеркнули, что будут показывать эротические, но не порнографические шоу.

Предыдущий проект компании – стрип-клуб в районе Лес-Кортс мэрия закрыла из-за несоответствия осуществляемой деятельности выданной лицензии.