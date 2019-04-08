Водителей ночных автобусов в Мадриде могут обязать делать остановки по запросу

Партия Mas Madrid выступила с инициативой, направленной на защиту женщин от насилия. Предлагается обязать водителей ночных автобусов делать остановку по запросу.
Это значит, что женщина, которая возвращается поздно вечером или ночью, может выйти максимально близко к своему дому. Достаточно попросить об этом водителя.
Кроме того, предлагается повысить безопасность женщин в метро. Для этого предложено создать специальное мобильное приложение. С его помощью жертва домогательств может оставить сигнал прямо из вагона метро, который тут же получат сотрудники безопасности метрополитена.Темы: Общество Мадрид