В Сети обсуждают сходство кандидата в мэры Мадрида с Меган Маркл

В соцсетях идет бурное обсуждение внешности политика Бегоньи Вильясис, претендующей на пост мэра Мадрида. А именно - её удивительного сходства с супругой принца Гарри Меган Маркл.
Недавно Вильясис родила третьего ребенка. И это произошло через несколько дней после рождения первенца герцогов Сассекских Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора. А свадьбы Бегоньи и Маркл прошли в один день - 19 мая.
Сходство обнаружили и в манере одеваться. Так, на днях Бегонья пришла на муниципальные выборы в Мадриде в белом наряде, очень похожем на платье от британского дизайнера Грейс Уолес Боннер (Grace Wales Bonner), в котором Меган Маркл позировала фотографам вместе с мужем и новорожденным сыном.
Вильясис и сама признает, что прохожие часто принимают ее за Маркл.Темы: Общество Мадрид