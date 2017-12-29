В новогоднюю ночь на главной площади Мадрида раздадут 18 000 пластиковых стаканчиков

Во избежание использования потенциально опасной посуды и бутылок в новогоднюю ночь мэрия Мадрида раздаст присутствующим на площади Пуэрта-дель-Соль 18 000 пластиковых стаканчиков. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на пресс-релиз городской администрации.

Чистоту на главной площади страны обеспечит дополнительный отряд уборщиков, который будет трудиться как во время репетиции праздника 30 декабря, так и в саму новогоднюю ночь. В его состав войдут 79 человек, в распоряжении которых будет 28 машин. 31 декабря эти цифры будут увеличены до 102 и 36 соответственно с возможностью дальнейшего расширения в случае необходимости. Для сбора мусора в районах массового скопления народа будет установлено 110 контейнеров.