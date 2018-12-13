В Mercadona увеличили минимальный оклад и продолжительность декретного отпуска для отцов

Руководство сети супермаркетов Mercadona и профсоюзы UGT и CCOO пришли к соглашению и подписали новый коллективный договор, в котором устанавливается базовый оклад в размере 1300 евро в месяц до вычета налогов. Кроме того, соглашение предполагает увеличение продолжительности отпуска по уходу за ребёнком для отцов с 5 до 7 недель.
В совместном заявлении торговой сети и профсоюзов отмечается, что новое соглашение позволяет повысить уровень социального равенства.
Документ вступает в силу с 1 января 2019 года и будет действовать до 2023 года.
Кроме того, соглашение предусматривает ежегодный рост дополнительных выплат на 11%, повышение оплаты за работу в ночную смену и в особых условиях.
Помимо повышения продолжительности «декретного», также предусматривается возможность уходить в отпуск по уходу за ребёнком, пока ему не исполнится 12 лет, а также возможность выходить на работу на неполный день.
Среди других изменений – оплачиваемый отпуск продолжительностью до 18 месяцев в случае временной нетрудоспособности работника.
В документе подчёркивается стремление работодателя создавать стабильную занятость, улучшать условия труда и повышать покупательскую способность персонала. В профсоюзах отмечают, что соглашение открывает новые возможности для улучшений в секторе торговли.Темы: Общество