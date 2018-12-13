В Mercadona увеличили минимальный оклад и продолжительность декретного отпуска для отцов

Руководство сети супермаркетов Mercadona и профсоюзы UGT и CCOO пришли к соглашению и подписали новый коллективный договор, в котором устанавливается базовый оклад в размере 1300 евро в месяц до вычета налогов. Кроме того, соглашение предполагает увеличение продолжительности отпуска по уходу за ребёнком для отцов с 5 до 7 недель.