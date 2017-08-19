В Мадриде таксиста-насильника приговорили к 7 годам тюрьмы

Суд запретил обвиняемому приближаться к пострадавшей на расстояние менее 1 км или предпринимать какие-либо попытки пообщаться с ней, а также обязал его выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 55 тысяч евро. После отбытия срока тюремного заключения в течение семи лет мужчина будет находиться под надзором правоохранительных органов.

Пострадавшая – 19-летняя кореянка, которая учится и проживает в Испании по программе Au-pair. Инцидент произошёл рано утром 21 мая 2016 года, когда она вместе с подругой возвращалась с вечеринки в клубе Joy Eslava в центре Мадрида. Таксист доставил обеих девушек по адресу, который кореянка указала как свой дом, однако под воздействием алкоголя она решила, что перепутала адрес, после чего они отправились к подруге в пригород Мадрида. По дороге девушка уснула, а её спутница попросила таксиста отвезти пьяную подругу по ранее названному адресу. Высадив вторую девушку, таксист отъехал от её дома, припарковал автомобиль, забрался на заднее сидение и стал насиловать спящую пассажирку. В этот момент она проснулась и начала кричать, однако, мужчина продолжил насильственные действия, несмотря на её просьбы прекратить и отпустить её. Позже девушке удалось покинуть автомобиль и убежать, после чего она немедленно обратилась в полицию.