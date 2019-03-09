В Мадриде собакам будут выдавать транспортрную карту для поездок на автобусе

Муниципальная транспортная компания Мадрида (EMT) подготовила изменения к регламенту, которые, в том числе, касаются условий перевозки собак в общественном транспорте. Согласно тексту документа, хозяевам разрешается перевозить собак без вспомогательных средств, но при условии наличия специальной карты, которую будет выдавать EMT.

В настоящее время домашних питомцев можно перевозить в общественном транспорте, только если они находятся в переносках и не создают неудобств для других пассажиров. На своих лапах в автобусы могут входить только сертифицированные собаки-поводыри.

Новый регламент предполагает, что хозяева в обязательном порядке должны будут держать собак в транспорте на поводке. К тому же, питомец должен будет располагаться под сидением в передней части автобуса. В поездах пассажиры с собаками должны будут заходить в последний вагон. На животных должен быть намордник, а длина поводка не должна превышать 50 см.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность как пассажиров, так и самих животных, собакам нельзя будет ездить в транспорте в час-пик: с 07:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. Ещё одно ограничение касается количества собак – не более одной на человека.

Документу предстоит пройти согласование в Региональном консорциуме Мадрида по транспорту (CRTM).