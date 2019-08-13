В Испании будут расследовать деятельность агентства суррогатного материнства

В Генеральную прокуратуру Испании поступил запрос из Министерства юстиции о необходимости провести расследование деятельности компании, предоставляющей услуги суррогатного материнства.
В Испании суррогатное материнство запрещено, напомнили в министерстве. А потому агентства, извлекающие из этого финансовую выгоду, должны быть закрыты. Кроме того, в министерстве не исключают, что суррогатное материнство может негативно сказаться на здоровье матери. Также возможно мошенничество, например, подмена ребенка, считают в Минюсте.Темы: Общество