В Барселоне создают естественные зелёные зоны, чтобы привлечь фауну

В мэрии Барселоны решили изменить подход к городскому озеленению. В 22 зелёных зонах каталонской столицы были проведены работы по натурализации, чтобы приблизить их к естественным условиям.
Смены модели управления направлена на увеличение биоразнообразия, адаптацию к климатическим изменениям и создание здоровой городской среды при сохранении эстетики. Натурализация зелёных зон подразумевает приоритетность естественных процессов внедрения биологических видов. Среди конкретных мер - создание двух специальных садов, преобразование газонов в травяные поля, создание цветущих лугов и живых изгородей.
В 15 зелёных зонах нового формата проводится мониторинг биологических показателей. По итогам исследования городские власти надеются продолжать расширение проект.Темы: Общество Барселона