В Барселоне создают естественные зелёные зоны, чтобы привлечь фауну

В мэрии Барселоны решили изменить подход к городскому озеленению. В 22 зелёных зонах каталонской столицы были проведены работы по натурализации, чтобы приблизить их к естественным условиям.