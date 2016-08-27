Традиционный огонь на рогах быков заменят лампочки

Традиционные праздники с участием быков претерпевают изменения в Испании. Конкретный пример тому – городок Лос-Файос в Сарагосе, где власти предлагают установить светодиодные лампочки на рога быков вместо настоящего огня.

Несмотря на благие намерения, эта инициатива вызвала полемику. Защитники животных говорят, что быки продолжают страдать. А приверженцы традиций считают, что светодиодные огни – нарушение традиций. Им кажется, что теперь бык будет похож на новогоднюю елку.

«Бык не мучается. А участники праздника не рискуют получить ожоги», - поясняет мэр города Росио Берроспе. «Мы организуем праздник с быками, приспособленный к нашему времени, и стараемся избежать страданий для животных, насколько это возможно. Мы хотим, чтобы Лос-Файос был известен качеством шоу, а не жестокостью», - говорит мэр.