Суд одобрил эксгумацию тела Сальвадора Дали

Испанский суд постановил эксгумировать останки Сальвадора Дали для проведения генетической экспертизы. Поводом для этого стал иск от жительницы Жироны, называющей себя дочерью художника.

В минувший понедельник представители одного из столичных судов отметили, что эксгумация будет проведена "для получения образцов останков, которые позволят определить, является ли Дали биологическим отцом женщины, подавшей заявление с требованием признать ее дочерью живописца". "Исследование этих образцов необходимо в силу отсутствия прочего материала, который можно было бы использовать для сравнительного анализа", - отмечают источники в суде. По их словам, данное решение может быть обжаловано. В Фонде Дали уже заявили, что так и сделают.

Пресс-секретарь суда отметил, что истицу зовут Пилар Абель, однако не стал разглашать более подробную информацию.

Дали похоронен в своем театре-музее в каталонском Фигерасе, где он и скончался в январе 1989 года в результате остановки сердца. Творчество художника и вся его жизнь были крайне эксцентричны и экстравагантны.

Согласно сведениям каталонского издания La Vanguardia, Пилар Абель якобы обладает даром ясновидения. По словам Абель, роман ее матери с Дали завязался в тот момент, когда девушка работала няней в семье, проводившей лето в Кадакесе, где много лет жил и работал художник.