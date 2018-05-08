Самым красивым испанцем признан 25-летний учитель английского

В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова, Испания) состоялся конкурс Мистер Испания — 2018. Самым красивым мужчиной был признан уроженец Вальядолида Хесус Кольядо.
Как сообщили РИА Новости в мэрии, за звание самого красивого мужчины страны боролись 52 участника, представляющие все испанские провинции и два автономных города Сеуту и Мелилью.
Победа Кольядо стала сюрпризом – он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде второе место, однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе.
25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, в будущем он собирается стать полицейским.
Звания "Мистер симпатий", которого выбирают сами участники конкурса, удостоился уроженец Саморы Альваро Гихарро.
В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.
Конкурс Мистер Испания проводится в стране с 2013 года.Темы: Общество Вальядолид