Самым красивым испанцем признан 25-летний учитель английского

В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова, Испания) состоялся конкурс Мистер Испания — 2018. Самым красивым мужчиной был признан уроженец Вальядолида Хесус Кольядо.

Как сообщили РИА Новости в мэрии, за звание самого красивого мужчины страны боролись 52 участника, представляющие все испанские провинции и два автономных города Сеуту и Мелилью.

Победа Кольядо стала сюрпризом – он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде второе место, однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе.

25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, в будущем он собирается стать полицейским.

Звания "Мистер симпатий", которого выбирают сами участники конкурса, удостоился уроженец Саморы Альваро Гихарро.

В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.

Конкурс Мистер Испания проводится в стране с 2013 года.