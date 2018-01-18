На Балеарских островах запретят одноразовую посуду и кофейные капсулы

Новый закон об утилизации отходов и предотвращении загрязнения почвы, который вступит в силу на Балеарских островах 1 января 2020 года, предусматривает целый ряд природоохранных мер, в том числе запрет на продажу одноразовых кофейных капсул из сложных в переработке материалов. Как сообщает газета ABC, под запрет также попадет продажа одноразовой посуды, салфеток, трубочек и ватных палочек из пластика.

Что касается кофейных капсул, то предполагается, что для соответствия новым нормативам через два года в их производстве должны будут применяться только перерабатываемые материалы. Кроме того, закон предусматривает возможность передачи решения вопроса о сборе и переработке использованных капсул в руки производителей и продавцов.

Предварительный законопроект, представленный в мае прошлого года, также включил в себя недопуск к субсидиям для мэрий, не выполняющих установленные планы по переработке отходов, и принятие декрета о борьбе с избытками пищевых отходов, точные меры которого пока не обозначены. В этом контексте мэрия Пальмы уже приняла ряд предложенных мер, в том числе запрет на использование пластиковых пакетов.