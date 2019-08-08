Мэрия Барселоны разрешила женщинам купаться в бассейнах топлесс

Мэрия Барселоны официально разрешила женщинам купаться в общественных бассейнах топлесс.
Поводом для такого решения стала жалоба, поступившая в конце июня на ряд городских бассейнов, которые ограничивали посетительниц в их праве оголять грудь.
В мэрии заявили, что «никакого письменного постановления, которое бы регулировало внешний вид людей в бассейне, не существует, но дискриминация по половому признаку запрещена». И добавили, что и ранее в большинстве городских бассейнов женщины спокойно купались топлесс. А в те 14, где с этим возникли проблемы, мэрия отправила предписание впредь не препятствовать купанию топлесс.Темы: Общество Барселона