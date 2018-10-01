Королева София помогла в уборке мусора на Менорке

Королева София приняла участие в экологической акции в бухте Кала-Теулера, расположенной рядом с портом Маон на острове Менорка. Гражданская кампания 1 м2 por las playas y los mares («1 м2 пляжам и морям») проводится во второй раз с целью не только очистить побережье и воды от мусора, но и собрать данные по брошенным отходам.

Мать испанского короля поучаствовала в инициативе в качестве главы фонда, который носит её имя. Фонд королевы Софии сотрудничает с проектом Libera, который представляет собой инициативу экологической организации SEO/BirdLife и мусороперерабатывающей компании Ecoembes. Проект направлен на то, чтобы оценить состав и объём отходов на пляжах и в морях с целью разработки эффективных стратегий для сокращения загрязнения.

Донья София вместе с волонтёрами занималась уборкой мусора на пляже, а после отправилась в море на научно-исследовательском судне Tofteevag, которое занимается сбором мелкого пластика, плавающего на поверхности мусора, а также наблюдением за морскими животными, в том числе за китами.

Акция была приурочена ко Всемирному дню морей, в мероприятиях по случаю которого участвуют более 2 тысяч волонтёров. Вплоть до 7 октября они планируют провести уборку более чем в 90 точках испанского побережья.

В прошлом году в ходе акции было собрано около тонны мусора: от сигаретных окурков и рыболовных сетей до упаковок для продуктов питания и лекарств.