Король обратился к испанцам с рождественским посланием

Король Испаниия Фелипе впервые за три года обратился к своему народу с рождественским посланием из кабинета дворца Сарсуэла. До этого Фелипе использовал для этих целей другие помещения королевского дворца.

Король много говорил об уважении к конституции и закону. Эти слова в первую очередь были адресованы сторонникам независимости Каталонии, хотя Фелипе ни разу даже не произнес название этой автономии. "Нарушение норм, гарантирующих нашу демократию и свободу, сначала приводит лишь к напряжению и столкновениям, которые ничем не заканчиваются, а позже к моральному и материальному обеднению общества", - отметил он.

Монарх в очередной раз призвал испанцев "открыться миру" и объединиться, забыв старые обиды.