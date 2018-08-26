Кафе в больнице Оренсе обвинили в сексистской рекламе

Ассоциация феминисток Оренсе Falando Nós и профсоюз CCOO обвинили кафе, открывшееся в местной больнице CHUO, в сексизме за рекламные листовки. По мнению активистов, в них женщины представлены в негативном свете как сплетницы и бездельницы.

Текст листовок имитирует разговор между двумя подругами и гласит: «Помнишь того врача? Начальника той красивой подруги, которая работает медсестрой...». В нём также упоминается кузен, «который учится на анестезиолога», и свекровь, «которая постоянно ходит пить кофе и замечает все новые рестораны и кафе, которые открываются в районе». С помощью этих вымышленных персонажей рекламируется заведение.

Защитники гендерного равенства требуют от руководства изъять «оскорбительные» листовки. Они также сообщили о рекламе в Обсерваторию образа женщины при Аппарате председателя правительства.