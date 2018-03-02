Испанская полиция предупреждает об истечении срока удостоверений личности

От имени полиции часто распускают слухи, однако на этот раз авторами массовой электронной рассылки действительно являются правоохранители, что Национальная полиция подтвердила на своей официальной странице в Twitter. В электронных письмах, которые получили испанцы, содержатся инструкции для граждан Испании, связанные с процессом обмена удостоверений личности. В частности, полиция рекомендует записаться на эту процедуру заранее через Интернет или по телефону 060.