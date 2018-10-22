Дети испанских наркоторговцев получают подарки и торты виде лодок для контрабанды

В распоряжение телеканала Antena 3 попали кадры с празднования дней рождения детей крупных наркоторговцев с юга Испании. На снимках видно, что на праздничных тортах изображены не популярные мультипликационные персонажи, как у обычных детей, а моторные лодки, которые обычно используют для перевозки наркотиков.

Изображения были предоставлены Гражданской гвардией. Как сообщает полиция, эти кадры были получены во время расследований дел о незаконном ввозе наркотиков в Кадисе и в районе Гибралтарского пролива.

На снимках изображено несколько примеров тортов. Декоративные съедобные лодки на них выполнены реалистично и даже нагружены тюками с наркотиками, на одном из десертов также изображена Гибралтарская скала и вертолёт пограничной службы, ведущий преследование. Кроме того, полиция обнаружила игрушки для бассейна – миниатюрные надувные лодки контрабандистов.

В полиции отмечают, что такие дети с малого возраста воспитываются в окружении, полностью связанном с торговлей наркотиками, что сказывается на их будущем.