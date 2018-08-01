Британские туристы заставили бездомного в Бенидорме набить татуировку на лбу

Группа британских туристов, которые приехали в Бенидорм (Аликанте) отмечать мальчишник, спровоцировала шквал критики в свой адрес со стороны местных властей и британских представителей за издевательства по отношению к одному из бездомных.

Сообщается, что участники мальчишника заплатили 100 евро бродяге, который ночует на улицах Бенидорма, за то чтобы он выбил на лбу имя и адрес виновника торжества.

34-летнего бомжующего поляка британцы встретили на выходе из бара, после чего отвели его в тату-салон, пообещав хорошо заплатить, если на лбу у него появится татуировка с текстом Jamie Blake, North Shields, NE28. Салон выложил в Facebook фото процесса нанесения изображения, хотя завершить татуировку не получилось, поскольку мужчине было нестерпимо больно. Как позже стало известно, он страдает желтухой, алкоголизмом, а также хроническими болями в спине, которые не позволяют ему нормально двигаться.

Объединение британских предпринимателей, живущих в Бенидорме, резко осудило действия соотечественников, назвав их негуманными и позорными. В ассоциации намерены помочь бездомному не только в удалении татуировки, но и в уходе с улицы.