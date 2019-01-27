41% жителей Каталонии считают себя и каталонцами, и испанцами

Правительство Каталонии провело опрос среди жителей автономного сообщества о национальной идентичности. Выяснилось, что 41,2% причисляют себя одновременно и к каталонцам, и к испанцам, 22,5% называют себя исключительно каталонцами, 21,2% считают себя в большей степени каталонцами, чем испанцами. Только испанцами ощущают себя 5%, а 3,7% определяют себя «скорее как испанцев, чем каталонцев». Ещё 4,8% не дали ответа на этот вопрос, а 1,6% заявили, что не знают, с кем себя идентифицируют.