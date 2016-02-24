Владельцы супермаркетов Mercadona купили дворец в Валенсии

Особняк XVII века принадлежал наследникам генерала Альфонсо Армады, принимавшего участие в государственном перевороте 35 лет назад. В настоящее время дворец заброшен, и новой владелице предстоит провести полноценную реконструкцию объекта. Окончательное его назначение пока не определено.

Дворец в неоклассическом стиле расположен на улице Дель-Мар. Он был построен в начале XVII века. Как говорилось выше, ранее его хозяином был генерал Альфонсо Армада, приговоренный к 30 годам тюрьмы за участие в перевороте. Он вышел на свободу спустя несколько лет и скончался в Ла-Корунье в 2013 году.

В последние годы деятельность Ортенсии Эрреро была ознаменована в основном участием в социальных проектах и меценатством: она приобрела несколько произведений искусства и занималась реставрацией старинных зданий, а также способствовала развитию танцев и музыки.