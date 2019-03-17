В Мадриде продаётся квартира по соседству с теннисистом Надалем и владельцем Zara

В жилом доме на улице General Castaños в Мадриде, принадлежащем компании Mabel Capital, осталась одна свободная квартира на продажу.
В числе собственников компании-застройщика - Абель Матутис, Мануэль Кампос и Рафаэль Надаль. Сам теннисист и некоторые его друзья уже приобрели себе квартиры в этом доме.
Здание расположено рядом с Верховным судом, и стоимость квадратного метра в нём составляет порядка 20 тысяч евро. Дом был построен в конце XIX века, а Mabel Capital занялась его ремонтом. На данный момент уже завершены внешние работы по обновлению фасада и ведутся внутренние работы в квартирах премиум-класса. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 5 тысяч квадратных метров.
Среди владельцев, купивших квартиры в престижном доме, семья Ортега, которая выбрала пентхаус площадью более 500 квадратных метров.
Таким образом, обновлённое здание может превратиться в самый эксклюзивный комплекс испанской столицы, обогнав такие дома как дом №99 по улице Лагаска, где средняя цена составляет 16 тысяч евро/м2.
По оценкам издания La información, вложения Mabel Capital в этот проект могут составлять порядка 25 млн евро.Темы: Недвижимость Рафаэль Надаль Амансио Ортега