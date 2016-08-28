В Мадриде появится первый в Испании жилой дом, построенный в помощью краудфандинга

Портал Housers, специализирующийся на инвестициях в недвижимость, запустил краудфандинг-кампанию по привлечению средств на строительство первого в Мадриде жилого здания, построенного с помощью данной модели совместного финансирования. Как сообщают информационные агентства Испании, все желающие могут выступить в роли застройщика.

Проект заключается в покупке земли, сносе стоящего на ней небольшого дома и последующего строительства жилого дома с пятью квартирами и тремя двухуровневыми лофтами. Строительство объекта, который будет расположен в районе Тетуан в Мадриде, начнется сразу после сбора необходимой суммы и займет около двух лет. В момент начала его возведения квартиры будут выставлены на продажу.

Общий размер затрат на реализацию этой инициативы оценивается в 1,041 миллиона евро, из которых 255 228 планируется потратить на покупку существующего объекта, 539 000 – на строительство нового, а оставшаяся сумма призвана покрыть бюрократические издержки, налоги и непредвиденные расходы. Посредством краудфандинга авторы идеи намерены привлечь 748 000 евро. Размер инвестиций составляет от 50 до 239 000 евро.

Срок продаж квартир составит два года. Ожидается, что за это время их валовая доходность вырастет до 44,06%, а чистая – до 27,94%. Последняя будет поделена в виде дивидендов между всеми инвесторами. В соответствии с планом Housers, стоимость реализации всех апартаментов составит 1,242 миллиона евро.

Крупнейшая в Испании платформа, занимающаяся краудфандингом в сфере недвижимости, в этом году отметила свой первый день рождения. За эти 12 месяцев порталу Housers удалось создать сообщество из более чем 8 000 инвесторов и 20 000 пользователей, а также привлечь вложения на сумму в 8,5 миллиона евро на покупку 38 объектов недвижимости в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Марбелье.