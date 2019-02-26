Пользователи Airbnb принесли в экономику Барселоны 200 млн евро во время выставок MWC последних лет

Пользователи портала Airbnb, которые бронировали на платформе жильё на время проведения выставок Mobile World Congress в течение последних шести лет, принесли экономике Барселоны 200 млн евро, а местным арендодателям – 40 млн евро дохода.

По подсчётам Airbnb, число туристов, арендующих жильё на портале на время всемирной выставки мобильных технологий, выросло с 2013 года на 350%. Хозяева приняли 190 тысяч гостей, в то время как общее количество посетителей MWC составило почти 600 тысяч человек.

По данным портала, в период проведения MWC в Барселону приезжали гости из 120 стран и 4 тысяч городов, причём 10% их них – старше 60 лет.

Статистика также говорит о том, что около половины приезжающих в это время снимают отдельную комнату в доме или квартире, а не жильё целиком. Наибольшее число туристов приезжает из США, а также из Соединённого Королевства, Франции, Германии и Италии. С другой стороны, по статистике городов происхождения туристов лидируют Лондон, Париж, Буэнос-Айрес, Сеул и Москва.

На портале также отмечают, что потребности гостей в этот период отличаются от других. Среди прочего, особую важность для них представляет наличие быстрого и надёжного интернет-соединения.