Испанский рынок жилищного строительства открыт для иностранных инвесторов

Консалтинговая компания Savills Aguirre Newman проанализировала состояние испанского сектора жилой недвижимости и строительства, отметив восстановление экономики страны и высокое качество новых проектов.

Международная компания, которая занимается операциями с недвижимостью по всему миру, указала на хорошие перспективы роста на испанском рынке. В доказательство тому приводятся статистические данные о растущем количестве выданных разрешений на строительство и сделок купли-продажи жилья. За первые восемь месяцев 2018 года было выдано на 26% больше разрешений на строительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и совершено на 10% больше сделок.

В Savills Aguirre Newman считают, что сейчас подходящий момент для привлечения иностранных покупателей из-за рубежа в Испанию, благодаря стабильности, высокому качеству жизни в испанских городах и хорошему уровню жилья.

В первом полугодии 2018 года активность иностранцев на рынке недвижимости в Испании выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За этот период, по данным Генерального нотариального совета, иностранные граждане заключили более 53 тысяч сделок, что составляет 18,7% от их общего количества.

Эксперты говорят о том, что в последнее время изменился профиль и предпочтения иностранных покупателей, которые всё меньше заинтересованы в испанском высокобюджетном жилье. В Мадриде отмечается растущий интерес латиноамериканцев к таким районам как Саламанка. В Барселоне же, по наблюдениям специалистов, постоянно увеличивается присутствие миллениалов из разных стран, которые работают в филиалах крупных международных компаний.