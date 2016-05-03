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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Девелоперы из Валенсии активно борются за свою работу

          Девелоперы из Валенсии активно борются за свою работу

          19:35 03.05.2016

          Девелоперы из Валенсии перешли в нападение в борьбе за сохранение своей работы, сообщает El Mundo. После нескольких лет экономического кризиса, который крайне негативно сказался на работе сектора, немногие из удержавшихся на плаву его представителей намерены сделать шаг вперед и заявить о своих правах. По их мнению, сложные годы для данного сегмента продолжатся, и основные тому причины будут лежать не в экономической, а в политической плоскости.

          Приход левых к власти в регионе повлек за собой определенные изменения в сфере городского планирования, в том числе стратегию по заморозке частичных планов и приостановку массовой реклассификации земельных участков. Мэрии городов уже получили соответствующие распоряжения, и застройщики, имеющие проекты в стадии разработки, опасаются, что подобный нео-урбанизм повлечет за собой многомиллионные потери.

          По этой причине девелоперские патронажные организации Provia и Feprova намерены максимально нивелировать последствия подобных политических решений и заявить о ценности недвижимых активов. Они подготовили доклад, в котором привели конкретные данные, свидетельствующие о значительности вклада данной сферы в экономику региона. Особое место в нем занимает туризм среди резидентов, являющийся одним из основополагающих элементов роста.

          Согласно вышеупомянутому документу, только в провинции Аликанте в 2015 году общий оборот от продажи жилья иностранцам составил 2,7 млрд евро. Для сравнения, экспорт обуви принес 1,578 млрд евро, сельское хозяйство – 861 млн, а производство пластмассы  - 418 млн.

          Кроме того, девелоперы напомнили, что туризм среди резидентов приносит государственной казне Валенсии около 200 млн евро в год. Они поступают в виде налога на передачу имущества (ITP) и сборов за составление задокументированных юридических актов (AJD). Помимо этого, за счет НДС, а также налога на прибыль фирм и подоходного налога для нерезидентов государство за год получило около 500 млн евро. Застройщики напоминают, что покупка жилья влечет за собой ряд сопутствующих расходов – от услуг нотариуса до покупки домашних принадлежностей. В целом за год их объем составляет около 300 млн евро.

          Кроме того, авторы доклада подчеркнули, что секторы строительства и услуг в сфере туризма среди резидентов обеспечивают работой 90 000 человек напрямую и еще 114 000 – косвенно.

          Темы: Недвижимость  Валенсия Бизнес

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