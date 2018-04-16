Цены на жильё в Испании выросли больше, чем в среднем по ЕС

На рынке жилой недвижимости Евросоюза наблюдается рост цен на жилую недвижимость. По данным Евростата, рост за четвёртый квартал 2017 года по ЕС в целом составил 4,5%, по еврозоне – 4,2%.

В Испании наблюдался рост выше среднего по ЕС – 7,2%. В то же время, Испания уступила лидерам по этому показателю: Ирландии (11,8%), Португалии (10,5%) и Словении (10%), но обогнала Нидерланды (8,5%), Чехию (8,4%) и Болгарию (8,2%).

Жилая недвижимость подорожала по всему Евросоюзу за исключением Италии, где по состоянию на конец 2017 года было зафиксировано снижение цен на 0,3%.

В Евростате отмечают, что показатели роста цен на жилую недвижимость отражают развитие в разных сегментах: от новостроек до вторичного рынка.